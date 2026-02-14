Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, Mısır'da Temaslarda Bulundu
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Mısır'da resmi ziyaret kapsamında Hava Harp Okulu'nu ziyaret ederek yetkililerle bir araya geldi ve eğitim faaliyetlerine dair bilgi aldı.
(ANKARA) - Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 11-14 Şubat'ta resmi ziyaret kapsamında Mısır'da temaslarda bulundu.
Milli Savunma Bakanlı'ğından yapılan açıklamaya göre; Orgeneral Kadıoğlu, 13 Şubat'ta Mısır Hava Harp Okulu'nu ziyaret ederek yetkililer ve Harbiyelilerle bir araya geldi; uçuş ve akademik eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi alarak teknik incelemelerde bulundu.
Ziyaret programı kapsamında Orgeneral Kadıoğlu, Kahire Büyükelçiliği'ni de ziyaret etti.
Kaynak: ANKA / Güncel