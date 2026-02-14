Haberler

Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, Mısır'da Temaslarda Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Mısır'da resmi ziyaret kapsamında Hava Harp Okulu'nu ziyaret ederek yetkililerle bir araya geldi ve eğitim faaliyetlerine dair bilgi aldı.

(ANKARA) - Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 11-14 Şubat'ta resmi ziyaret kapsamında Mısır'da temaslarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlı'ğından yapılan açıklamaya göre; Orgeneral Kadıoğlu, 13 Şubat'ta Mısır Hava Harp Okulu'nu ziyaret ederek yetkililer ve Harbiyelilerle bir araya geldi; uçuş ve akademik eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi alarak teknik incelemelerde bulundu.

Ziyaret programı kapsamında Orgeneral Kadıoğlu, Kahire Büyükelçiliği'ni de ziyaret etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları baskın seçime gitmede yeni halka

Arıkan'dan bakan atamalarıyla ilgili çarpıcı yorum: Her an olabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Talisca durmak bilmiyor! Trabzonspor'a da attı

Bu adamı durdurmak imkansız
83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti

83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşini vahşice öldürdü
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Rıza Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran İslam Cumhuriyeti'ni bitirmenin zamanı geldi

Rıza Pehlevi'den Trump'a İran çağrısı
Talisca durmak bilmiyor! Trabzonspor'a da attı

Bu adamı durdurmak imkansız
Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti

Teknik direktörü yolladılar! Volkan Demirel'i göreve getiriyorlar
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te