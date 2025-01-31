5 teğmen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi

Kılıçlı yemin töreni soruşturmasında teğmenler için karar çıktı
Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda

Erdoğan'ın Özel için sarf ettiği sözler çok su kaldırır
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı

Sarı serum bir can daha aldı

Hattuşa Antik Kenti İçin Alan Yönetim Planı Hazırlanıyor

Hattuşa Antik Kenti İçin Alan Yönetim Planı Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Hititlerin başkenti Hattuşa Antik Kenti için alan yönetim planı hazırlamak üzere düzenlenen çalıştayda, arkeolojik değerler ve kültürel miras konularında sunumlar yapıldı.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Hititlerin başkenti Hattuşa Antik Kenti için "alan yönetim planı" hazırlamak üzere çalıştay düzenlendi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansınca (OKA) Hitit Köyü Kadeş Toplantı Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, plan hazırlamak üzere çalışma yürütecek kuruluşların temsilcileri proje, alandaki arkeolojik değerler ve kazı çalışmaları, alandaki biyolojik çeşitlilik değerleri, UNESCO alanlarında haritalandırma, somut olmayan kültürel miras değerleri konularında sunum yaptı.

Boğazkale Kaymakamlığı, Boğazkale Belediye Başkanlığı, Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Çorum İl Özel İdaresinden temsilcilerin yer aldığı çalıştayda sunumların ardından Hattuşa'nın güçlü ve zayıf yönleri, sunduğu fırsatlar ve tehditleri belirlemek üzere analiz çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Şahin Şeker - Güncel
img

Erdoğan'ın Özel için sarf ettiği sözler çok su kaldırır
img

Bir yıldız daha uçağa bindi geliyor
img

Aleyna Tilki'nin o halini gören çıplak sandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde şoke oldular
Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha

Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha
Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan 'altın tartışması' iddiası

17 yaşındaki zanlı babasının sorusuna kızıp tüm ailesini katletmiş
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.