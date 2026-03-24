Haberler

Otizmli oğlunun bakım sürecinde el sanatlarıyla hayata tutundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da otizmli oğlu için el sanatlarına yönelen Hatice Sarıkaya, bu tutkusunu mesleğe dönüştürerek hem kendisine hem de birçok kadına ilham kaynağı oldu.

Adıyaman'da yaşayan Hatice Sarıkaya, otizmli oğlunun bakım sürecinde yöneldiği el sanatlarını mesleğe dönüştürerek hem kendi hayatını değiştirdi hem de çok sayıda kadına örnek oldu.

Yaklaşık 10 yıl önce halk eğitim kurslarına katılan Sarıkaya, burada el sanatlarıyla tanıştı. Zamanla kendini geliştiren Sarıkaya, 4 yıl önce Kadın Destek Merkezi'nde keçe sanatı usta öğreticisi oldu.

Sarıkaya, yaptığı açıklamada, "Hobi olarak başladığım bu süreç zamanla gelir kapısı oldu. Hem maddi hem manevi olarak bize çok iyi geldi" dedi.

Keçe sanatıyla Osmanlı çantaları, ıslak keçe ürünler ve panç çalışmaları yaptıklarını belirten Sarıkaya, atık malzemelerden çanta ve oyuncak üretmenin önemine değindi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti

Netanyahu'nun kabusu! Demir Kubbe'yi delip İsrail'in kalbine saplandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır

Parti grubunu ayağa kaldıran sözler! O ülkede rejim değişikliği istedi
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması
Savaşta Putin'in uykularını kaçıran senaryo! Tarihi resti çektiler

Savaşta Putin'in uykularını kaçıran senaryo! Tarihi resti çektiler
3 dakika süren evlilik: Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar

Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır

Parti grubunu ayağa kaldıran sözler! O ülkede rejim değişikliği istedi
Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi

Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri

Aylık gelirini açıkladı