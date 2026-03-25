Hataylı şehit uzman çavuş toprağa verildi

AĞRI'da askeri araç kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay (25), memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi.

Doğubayazıt 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay, dün askeri aracın devrilmesi sonucu şehit oldu. Açay'ın cenazesi, tören için hava yoluyla memleketine getirildi. Demirkonak Mahallesi'ndeki babaevinden helallik alındıktan sonra Kırıkhan Şehitlik Kompleksi Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi, Vali Mustafa Masatlı, askeri erkan, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açay'ın annesi Emine Açay ile 4 kardeşi, törende tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Bekar olduğu belirtilen Açay, törenin ardından Kırıkhan Şehitliği'nde toprağa verildi.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ-Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN,(Hatay)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
