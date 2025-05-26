Hatay YEDAM, Deprem Sonrası 238 Danışana Psikososyal Destek Sağladı

Hatay YEDAM, Deprem Sonrası 238 Danışana Psikososyal Destek Sağladı
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Hatay Yeşilay Danışmanlık Merkezi, 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra 238 danışana ve ailelerine bağımlılıkla mücadelede psikososyal destek sunarak önemli bir hizmet verdi. Merkez, danışanları mahremiyet esasına göre bireysel olarak destekleyip çeşitli sosyal etkinlikler ve atölyelerle bağımlılıkla mücadele ediyor.

Hatay Yeşilay Danışmanlık Merkezince (YEDAM), 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 238 danışan ve ailelerine bağımlılıkla mücadele konusunda psikososyal destek hizmeti sunuldu.

Depremlerde Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'ndeki binalarının yıkılması nedeniyle Konya Konteyner Kenti'nde hizmet vermeye başlayan YEDAM, tütün, alkol, madde, internet ve kumar bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlere destek oluyor.

Psikologlarla sosyal hizmet uzmanlarının görev aldığı merkezde bağımlı bireylere mahremiyet esasına göre psikososyal destek sağlanıyor.

Merkezden yararlanan kişiler, çeşitli atölye çalışmaları ve etkinliklere katılarak sosyalleşme fırsatı buluyor.

Danışanların aileleri ve yakınlarına da hizmet sunulan merkezdeki hizmetler ücretsiz veriliyor.

"Depremden sonra danışanlarla 2 bin 30'dan fazla görüşme yapıldı"

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'ten sonra kurdukları 8 konteynerden oluşan merkezde danışanlara hizmet vermeyi sürdürdüklerini söyledi.

Afetin ardından 238 danışan ve ailelerini ağırladıklarını belirten Kuyubaşıoğlu, "Depremlerin ardından danışanlarla 2 bin 30'dan fazla görüşme yapıldı. Hatay YEDAM olarak ciddi bir rakam bu. Tek merkezden hizmet verdiğimiz için yoğunluğumuz çok fazla." dedi.

Kuyubaşıoğlu, merkezde görevli psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının her danışanla ayrı ayrı ilgilendiğini anlattı.

Danışanların ihtiyaç ya da talebe göre atölye çalışmalarına yönlendirildiğini dile getiren Kuyubaşıoğlu, "Bağımlılıkla mücadeledeki tedavi yöntemlerimizin birisi de atölyedeki çalışmalar. Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle resim ve mozaik gibi aktivitelerle danışanlar bağımlılıktan kurtarılmaya çalışılıyor." diye konuştu.

Kuyubaşıoğlu, çalışmalarda en çok dikkat ettikleri konunun gizlilik olduğunu vurgulayarak, "Danışanlarımızın kimler olduğunu ben bile bilmiyorum çünkü gizlilik esastır. Hiçbir şekilde görüşmelerin ya da bir fotoğrafın sızdırılması söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

Hatay YEDAM Koordinatörü Emine Yarımdağ Yıldırım da depremin neden olduğu sorunlara karşı çözümler geliştirdiklerini belirterek, 12 yaş ve üzeri tüm vatandaşlara hizmet verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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