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Hatay Yayladağı'nda balık avı için kayalıklardan inen kişi düşüp yaralandı

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Hatay Yayladağı'nda balık avı için kayalıklardan inen kişi düşüp yaralandı
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Karamağara Koyu'nda balık avlamak için kayalıklardan inen kişi dengesini kaybederek düşüp yaralandı. Sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve jandarma ekiplerince kurtarılan yaralı, 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, kayalıklardan düşen kişi yaralandı.

Karamağara Koyu'nda balık avlamak amacıyla kayalıklardan inmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ortak çalışmasıyla olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, sahil güvenlik botundaki ekiplere teslim edildi.

Kıyıya çıkarılan yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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