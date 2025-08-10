Hatay Valisi Masatlı, Samandağ'da Esnafla Buluştu

Hatay Valisi Masatlı, Samandağ'da Esnafla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek iş yerlerini ziyaret etti ve Hz. Hızır Aleyhisselam Türbesi'ni ziyaret etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Masatlı ilçedeki programı kapsamında iş yerlerini gezdi.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Masatlı, Hz. Hızır Aleyhisselam Türbesi'ne ziyarette bulundu.

Masatlı'ya ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever ve İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce de eşlik etti.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
Hakkındaki iddia Akşener'i çileden çıkardı: Ben artık bıktım, kesinlikle yalan

Hakkındaki bomba iddia sonrası sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne getiriyor ne götürüyor? İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri

Tarihi anlaşmanın şifreleri: En dikkat çeken madde...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.