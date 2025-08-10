Hatay Valisi Masatlı, Samandağ'da Esnafla Buluştu
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek iş yerlerini ziyaret etti ve Hz. Hızır Aleyhisselam Türbesi'ni ziyaret etti.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Masatlı ilçedeki programı kapsamında iş yerlerini gezdi.
Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Masatlı, Hz. Hızır Aleyhisselam Türbesi'ne ziyarette bulundu.
Masatlı'ya ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever ve İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce de eşlik etti.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel