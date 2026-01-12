Hatay Valisi Mustafa Masatlı basın mensuplarıyla buluştu

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Masatlı, Hatay Polisevi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından gazetecilerin zorlu görev üstlendiğini söyledi.

Gazetecilerin, Hatay'ın yeniden ayağa kalkış sürecinin en yakın tanıkları olduğunu dile getiren Masatlı, şu ifadeleri kullandı:

"Enkazın başında, çadır kentlerde, geçici yaşam alanlarında, şehrin sessizleştiği alanlarda ve umutların yeniden filizlendiği her sahada oradaydınız. Acıyı, kaybı, umudu ve direnci kelimelere taşımaya çalıştınız. Böylece yalnızca bugünü anlatmadınız, Hatay'ın hafızasına, geleceğe bırakılacak kıymetli not düştünüz."

Masatlı, kentin yeniden inşasına emek veren basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.