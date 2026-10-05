Haberler

Hatay Samandağ'da sahilde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Samandağ'da sahilde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde gün batımı, bulutlar arasından parlayan güneşin kızıl ve altın sarısı renkleriyle kartpostallık görüntü oluşturdu. Sahilde yürüyüş yapanlar renk çeşitliliğini cep telefonuyla kayda aldı, ardından sıcak tonlar yerini koyu maviye bıraktı.

HATAY'ın Samandağ ilçesi sahilinde gün batımı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki sahilde gün batımı, bulutların arasından parlayan güneşin kızıl ve altın sarısı rengiyle görsel bir şölene dönüştü. Sahilde yürüyüş yapanlar, güneşin ufuk çizgisine yaklaşmasıyla oluşan renk çeşitliliğini cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Kartpostallık gün batımının ardından gökyüzündeki sıcak tonlar, yerini koyu mavi renge bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
İsrailli profesör, 700 Filistinliyi öldürmeyi planladığı iddiasıyla tutuklandı

İsrailli akademisyen korkunç iddiayla tutuklandı: 700 Filistinliyi...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanju Özcan cinsel saldırı davasından beraat etti

Tanju Özcan'ın yargılandığı cinsel saldırı davasında karar çıktı
Dev kobrayı görünce ne yapacaklarını şaşırdılar

Klozette korkunç sürpriz!
Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! Yeni piyasa değeri dudak uçuklattı

Arda Türk futbol tarihine geçti! Yeni piyasa değeri bomba
Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Göksel Arsoy hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın "Altın Çocuk"u hayatını kaybetti
Naomi Campbell'ın temizlik takıntısı bisiklette de kendini gösterdi

Ünlü model Paris sokaklarında! Eldiven detayı gözlerden kaçmadı
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi

Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
Araçla yanına yanaştılar! Cadde ortasında kurşun yağmuru

Cadde ortasında topuklarına sıktılar