Hatay Samandağ'da sahilde bulunan şüpheli sandıktaki mühimmat kontrollü patlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde bulunan şüpheli sandıkta el bombası olduğu değerlendirilen mühimmat, bomba imha ekiplerince fünyeyle kontrollü patlatıldı. Yürüyüş yapan kişinin şüpheli sandığı ihbar etmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahile vurduğu değerlendirilen ahşap sandıktaki mühimmat imha edildi.
Samandağ Sahili'nde yürüyüş yapan kişinin şüpheli sandık gördüğünü ihbar etmesi üzerine, olay yerine Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde sandık içerisinden el bombası olduğu değerlendirilen mühimmat çıktı.
Mühimmat, bomba imha ekiplerince fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı.
Kaynak: AA