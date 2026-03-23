Samandağ ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yağışların ardından Asi Nehri'nin taşkın yapması sürücü ve yayaların ilerlemesini zorlaştırdı.
İlçede gece başlayan yağış sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Sağanağın ardından bazı yollarda su birikintisi oluştu, Yeşilada Mahallesi'nden geçen Asi Nehri'nin ölü yatağında taşkın meydana geldi.
Olumsuz hava şartları nedeniyle sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: AA / Hikmet Say