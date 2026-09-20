Hatay Samandağ'da kayalıklarda mahsur kalan Down sendromlu birey kurtarıldı

Hatay Samandağ'da kayalıklarda mahsur kalan Down sendromlu birey kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Titus Tüneli çevresindeki kayalıklarda mahsur kalan Down sendromlu birey, itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Güvenli alana çıkarılan bireyin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan Down sendromlu birey, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Down sendromlu E.A, Titus Tüneli'nin çevresindeki kayalıklarda mahsur kaldı.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla güvenli alana çıkarılan E.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA