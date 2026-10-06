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Hatay Reyhanlı'da 1 saatlik yağış Alakuzu'da sele yol açtı, ekili arazi zarar gördü

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Hatay Reyhanlı'da 1 saatlik yağış Alakuzu'da sele yol açtı, ekili arazi zarar gördü
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 1 saat süren kuvvetli yağış, kırsal Alakuzu Mahallesi'nde sele neden oldu. Dağlardan gelen sular ekili tarım arazilerine zarar verirken belediye ekipleri tahliye çalışması başlattı; muhtar geçen hafta da yaşanan sel için kanal talebini yineledi.

REYHANLI'DA SEL

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 1 saat süren kuvvetli yağış, kırsal Alakuzu Mahallesi'nde sele neden oldu. Dağlardan gelen sular, ekili tarım arazilerine zarar verdi. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Alakuzu Mahallesi Muhtarı Sabahattin Cünedioğlu, "Aynı sel geçen hafta yine olmuştu. Köyümüze ekipler geldi, altyapı çalışmalarına başladı. İlerleyen zamanlarda buraya kanal yapılmasını talep ediyoruz. İnsanlar mağdur oluyorlar" diye konuştu.

Ferhat DERVİŞOĞLU-Cuma Yunus YAŞATIR/REYHANLI (Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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