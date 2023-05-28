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Hatay Kırıkhan'da Fırtına ve Şiddetli Yağış

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Deprem bölgesi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde fırtına ve yağışlı hava etkili oldu, sokaklar suyla doldu.

Hatay Kırıkhan'da fırtına ve şiddetli yağış

HATAY - Deprem bölgesi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde fırtına ve yağışlı hava etkili oldu, sokaklar suyla doldu.

Meteorolojinin uyardığı fırtına ve yağışlı hava Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde etkili olmaya başladı. Kuvvetli rüzgar ve fırtına sonrası şiddetini arttıran sağanak yağmur nedeniyle, kısa süre de su birikintileri oluştu.İlçe merkezine de yoğun yağışın ardından sel indi.

Araçların güçlükle seyrettiği bölgede yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Biçen - Güncel

Hisarcık Kırıkhan Fırtına Hatay Güncel Haberler

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