Hatay'da el freni çekilmeyen otomobil geri kaydı! 2 güvenlik görevlisi koşarak durdurdu

Hatay'da el freni çekilmeyen otomobil geri kaydı! 2 güvenlik görevlisi koşarak durdurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi otoparkında, sürücüsünün el frenini çekmeden park ettiği otomobil geriye doğru hareket etti. Durumu fark eden 2 güvenlik görevlisi koşarak araca müdahale etti ve otomobili durdurarak olası bir kazanın önüne geçti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde ağız ve diş sağlığı merkezinin otoparkında park halindeyken geriye doğru hareket eden otomobili, güvenlik görevlileri durdurdu.
EL FRENİ ÇEKİLMEMİŞTİ
Kırıkhan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin otoparkında sürücüsünün el frenini çekmeden park ettiği otomobil geriye hareket etti.
KOŞARAK MÜDAHALE ETTİLER
Durumu fark eden çevredeki güvenlik görevlileri koşarak araca müdahale etti. Aracı durduran 2 güvenlik görevlisi, olası kazanın önüne geçti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı