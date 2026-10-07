Hatay'da el freni çekilmeyen otomobil geri kaydı! 2 güvenlik görevlisi koşarak durdurdu

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HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde ağız ve diş sağlığı merkezinin otoparkında park halindeyken geriye doğru hareket eden otomobili, güvenlik görevlileri durdurdu.

EL FRENİ ÇEKİLMEMİŞTİ

Kırıkhan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin otoparkında sürücüsünün el frenini çekmeden park ettiği otomobil geriye hareket etti.

KOŞARAK MÜDAHALE ETTİLER

Durumu fark eden çevredeki güvenlik görevlileri koşarak araca müdahale etti. Aracı durduran 2 güvenlik görevlisi, olası kazanın önüne geçti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı