Haberler

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 2. Bölge Şube Müdürü Kahraman, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 2. Bölge Şube Müdürü Kahraman, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 2. Bölge Şube Müdürü Harun Reşit Kahraman, Anadolu Ajansı'nın 2025'e damga vuran olayların fotoğraflarının bulunduğu 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Kahraman, çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları oylayarak, bu yılki yarışmaya katkıda bulundu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 2. Bölge Şube Müdürü Harun Reşit Kahraman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kahraman, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre"de Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" fotoğrafını seçen Kahraman, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını oyladı."

Kahraman, "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat"ta ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karelerine oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama

DEM Parti-Erdoğan görüşmesinden saatler sonra ilk açıklama
Meclis'teki yumruklu kavgaya karışan Osman Gökçek konuştu: Gereken cevabı verdik ve evlerine gönderdik

Yumruklu kavgada başroldeydi! Sözleriyle ateşe benzin döktü
CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti

Milletvekilinden inanılmaz iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sınır komşumuzu kan gölüne çeviren olaylarda ölü sayısı 7 bini aştı

Olaylar durulsa da komşudan gelen acı bilanço korkunç
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde

Kulisler kaynıyor! Kripto borsalarında alarm
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak

E-Devlet'ten yetki vermeyene kötü haber! Uygulama 3 gün sonra başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Sınır komşumuzu kan gölüne çeviren olaylarda ölü sayısı 7 bini aştı

Olaylar durulsa da komşudan gelen acı bilanço korkunç
Düpedüz cinayet! 22 yaşındaki gencin öldüğü kaza kamerada

Düpedüz cinayet! 22 yaşındaki gencin ölümü kamerada
Benzin pompaya yansıdı! İşte akaryakıtta güncel fiyatlar

Akaryakıt zammı pompaya yansıdı! İşte güncel fiyatlar...