İskenderun Sahilinde Ücretsiz Gezi Treni Hizmete Girdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yenilenen sahilde, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak ve turistik alanları cazip hale getirmek amacıyla ücretsiz 'Gezi Treni' hizmete sunuldu. Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, projenin Avrupa ülkelerindeki örneklerden ilham alındığını ve tamamen ücretsiz olduğunu belirtti. İlk seferini yapan tren, ziyaretçilerden beğeni topladı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yenilenip güzelleştirilen sahilde, "Gezi Treni" vatandaşların hizmetine sunuldu.

İskenderun Belediyesince 3,5 kilometrelik sahili ziyarete gelenlerin, ulaşımını kolaylaştırmak ve tüm sahili dolaştırmak amacıyla "Gezi Treni" faaliyetlerine başladı.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, gazetecilere, ilçeye yeni bir hizmet sundukları için mutlu olduklarını söyledi.

Hayalini gerçekleştirdiğini anlatan Dönmez, "Avrupa ülkelerinde olduğu gibi turistik alanların gezilmesini kolaylaştırmak ve insanları biraz daha bu alanlara çekebilmek amacıyla böyle bir proje düşündük. Artık İskenderun sahili Gezi Treni ile sahil daha keyifli, daha gezilesi bir yer haline geliyor. Trenimizde herhangi bir ücret olmayacak, tamamen ücretsiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İskenderun sahilinde ilk seferini yapan "Gezi Treni" ziyaretçiler tarafından beğenildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
