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Hatay İskenderun'da Ziraat Parkı girişinde hafif ticari araçtaki yangın söndürüldü

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Ziraat Parkı girişinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurup 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 Z 1616 plakalı hafif ticari araç, Ziraat Parkı girişinde seyir halindeyken alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurup 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kaynak: AA
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