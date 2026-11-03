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Hatay İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli tutuklandı

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Hatay İskenderun'da 1-31 Ekim'de 118 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 32 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 7 kilogram esrar, 86 kök kenevir bitkisi, 527 uyuşturucu hap, 151 sentetik ecza hapı ve 422 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini engellemeye yönelik 1-31 Ekim'de 118 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 7 kilogram esrar, 86 kök kenevir bitkisi, 527 uyuşturucu hap, 151 sentetik ecza hapı, 422 gram sentetik uyuşturucu ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 32 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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