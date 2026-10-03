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Hatay İskenderun'da çocuklar Yeşilay etkinliğinde bağımlılığa uçurtmayla dikkat çekti

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Hatay İskenderun'da çocuklar Yeşilay etkinliğinde bağımlılığa uçurtmayla dikkat çekti
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Hatay Yeşilay Şubesi, İskenderun'da bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla 'Hareket et, sağlıklı yaşa, birlikte uçuralım' sloganıyla etkinlik düzenledi. Atatürk Bulvarı'ndaki sahil bandında çocuklar aileleriyle uçurtma uçurdu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uçurtmalar bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek için uçuruldu.

Hatay Yeşilay Şubesi öncülüğünde "Hareket et, sağlıklı yaşa, birlikte uçuralım" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Atatürk Bulvarı'ndaki sahil bandında düzenlenen etkinlikte çocuklar aileleriyle bağımlılığa dikkati çekmek amacıyla uçurtma uçurdu.

Kaynak: AA
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