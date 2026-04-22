Hatay'da coğrafi işaret tescili alan 7 ürün tanıtıldı

UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Hatay'ın yöresel lezzetleri, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret ile tescillendi. Valilik tarafından düzenlenen tanıtım programında, Hatay'ın mutfağının zenginliğine vurgu yapıldı.

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'ın yöresel lezzetlerinden tepsi kebabı, abugannuş, mahulta çorbası, yoğurtlu kebap, sarma içi-kısır, haydari ve haytalı Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendi.

Valiliğin girişimiyle coğrafi işaret belgesi verilen ürünler, Antakya Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla tanıtıldı.

Vali Mustafa Masatlı burada yaptığı konuşmada, kadim tarihi, eşsiz kültürü ve zengin mutfağıyla Hatay'ın hem Türkiye'nin hem de dünyanın önde gelen şehirleri arasında yer aldığını söyledi.

Masatlı, 6 Şubat 2023'te 25 olan coğrafi işaret tescilli ürün sayısının bugün 64'e yükseldiğini belirterek, "Coğrafi işaret sayısında 24'üncü sıradaydık, şu an Türkiye 3'üncüyüz, 56 coğrafi işaretimiz de tescil bekliyor." dedi.

Masatlı, tescillenen yeni ürünlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Hatay'ı her yanı ve yönüyle marka şehir yapma yolunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Masatlı, "Hatay artık 6 Şubat'tan sonra yeni Hatay oluyor. Yeni Hatay da, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi, dünyanın da güzel ve marka şehirlerinden birisi olma yönünde emin adımlarla ilerliyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt, coğrafi işaret belgelerini Vali Masatlı ve diğer protokol üyelerine takdim etti.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil

İran'dan yeni "Hürmüz" açıklaması! Dünyayı ateşe atmakta kararlılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti

ASELSAN'la ilgili gerçeği öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi

Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Mbappe ve Vinicius Junior'ın yuhalandığı maçta Arda Güler'e büyük onur

Mbappe ve Vinicius'ın yuhalandığı maçta Arda'yı zevkten mest eden olay
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı

Uzun namlulu silahla poz veren kişinin görevine bakın
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o savcı