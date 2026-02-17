Samandağ ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Kapısuyu Mahallesi'nde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın, yapılan çalışmalarla kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kapısuyu Mahallesi'ndeki makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.