Hatay'ın Dörtyol İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Dörtyol ilçesinde Kuzuculu mevkisinde çıkan orman yangını, hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü. Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangının ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Kuzuculu mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler yangını söndürdü.???????

Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
