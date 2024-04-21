Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ölü caretta caretta bulundu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinin Yeşilköy Mahallesi sahilinde gezenler, kıyıya vurmuş ölü bir caretta caretta buldu. Belediye ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gelerek deniz kaplumbağasını sahilden aldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesi sahilinde, ölü caretta caretta bulundu.
Yeşilköy Mahallesi sahil bölgesinde gezenler, kıyıya vurmuş caretta caretta gördü.
İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, öldüğü belirlenen deniz kaplumbağasını sahilden aldı.