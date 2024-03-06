Hatay'ın Belen ilçesinde kamyon devrildi, sürücü yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde sağanak yağış nedeniyle devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
C.İ'nin kullandığı 31 AFG 124 plakalı kamyon, sağanak yağış nedeniyle Sarımazı mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan C.İ. sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.