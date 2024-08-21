Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
Halil A. idaresindeki 33 DFK 02 plakalı tanker, Sarımazı Mahallesi'ndeki kavşakta devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin sıkıştığı yerden çıkardığı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.
Halil A. idaresindeki 33 DFK 02 plakalı tanker, Sarımazı Mahallesi'ndeki kavşakta devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin sıkıştığı yerden çıkardığı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.