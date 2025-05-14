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Hatay ile Suriye'nin İdlib ve Lazkiye Şehirleri Kardeş Şehir Oldu

Hatay ile Suriye'nin İdlib ve Lazkiye Şehirleri Kardeş Şehir Oldu
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, Suriye'nin İdlib ve Lazkiye şehirleri ile kardeş şehir olma kararı aldı. Bu anlamda dayanışma ve işbirliğini artırmayı amaçlayan projelerin yürütüleceği belirtildi.

Hatay ile Suriye'nin İdlib ve Lazkiye şehirlerinin kardeş şehir olması kararlaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, mayıs ayı olağan meclis toplantısı birinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk yönetiminde Dursunlu Mahallesi'ndeki Defneevi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, 54 gündem ile gündem dışı maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Hatay ile Suriye'nin İdlib ve Lazkiye şehirleri arasında dayanışma ve işbirliğinin artırılması amacıyla kardeş şehir olması, bu kapsamda ortak hizmet projelerinin yürütülmesi için meclis kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Öntürk, hem İdlib hem de Lazkiye bölgesinde tüm bilgi ve birikimleriyle kardeş ve dost Suriye'nin yanında olmak istediklerini belirtti.

Türkiye'nin bölgenin lider ve güçlü ülkesi olduğunu kaydeden Öntürk, "Ülkemiz, dünyanın neresinde mağdur, mazlum varsa herkese kucak açmıştır. Tarihte olduğu gibi bundan sonra da her mazlumun yanında olacaktır." ifadesini kullandı.

Öntürk, Suriye'nin altyapısı için imkanları doğrultusunda gerekli desteği vereceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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