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Hatay'da bitişik nizam 2 binada çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'ın Hassa ilçesinde bitişik nizam 4 katlı 2 binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ve destek ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binalar tahliye edilirken, çatılarda hasar oluştu.

Hatay'ın Hassa ilçesinde bitişik nizam 2 binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dervişpaşa Mahallesi'ndeki bitişik nizam 4 katlı 2 binanın çatılarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Binalarda bulunan kişiler, tedbiren tahliye edildi.

TOMA ve beton pompası aracıyla destek verilen çalışmaların ardından söndürülen yangında binaların çatılarında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Burhan Ateş
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