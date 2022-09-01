Hatay haberi... Hatay'da ormanda Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
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Gelen Hatay haberine göre Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Beyköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda arama yaptı.
Bölgede 322 kök Hint keneviri ele geçiren ekipler, şüpheli T.K'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Burak Milli - Güncel