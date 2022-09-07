Hatay haberi! Hatay'da kaçak sigara ve makaron ele geçirildi
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Gelen Hatay haberlerine göre Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 7 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 577 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 7 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 577 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Leylekli Mahallesi'nde şüphe üzerine bir araçta arama yaptı.
Güvenlik güçleri, karton kutularda 7 bin 700 bin makaron ile 577 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Sürücü G.D. gözaltına alındı.