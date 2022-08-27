Hatay gündem haberi... Hatay'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı Güncel Haberler Hatay gündem haberine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 ağır, 40 kişi yaralandı. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 ağır, 40 kişi yaralandı. İskenderun-Adana Otoyolu Dörtyol gişeleri girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JET 99 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 ağır 40 kişi, ambulanslarla İskenderun, Dörtyol ve Erzin ilçelerindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı. Güncel Kaynak: AA / Burak Milli İskenderun Dörtyol Hatay Güncel Haberler

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