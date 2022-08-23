Hatay haber: Hatay'da istinat duvarı çöktü; 1 ölü Güncel Haberler Hatay haberler: HATAY'ın İskenderun ilçesinde sağanak yağış nedeniyle çöken istinas duvarının altında kalan Bahri Gündüz (61) hayatını kaybetti. HATAY'ın İskenderun ilçesinde sağanak yağış nedeniyle çöken istinas duvarının altında kalan Bahri Gündüz (61) hayatını kaybetti. Amanos Dağı etiklerindeki İskenderun ilçesinin Sarıseki Mahallesi Atoynağı mevkisinde saat 16.00 sıralarında yol kenarındaki istinat duvarı aşırı yağış nedeniyle çöktü. Kayan duvar, bu sırada yoldan geçen motosikletli Bahri Gündüz'ün üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol araç geçişine kapanırken, çöken duvarın altından çıkartılan Bahri Gündüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ Amanos Dağı İskenderun Güncel Haberler

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