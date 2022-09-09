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Hatay haber... Hatay'da 4 bin 250 litre sahte içki ele geçirildi

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Hatay haberlerine göre Hatay'ın Hassa ilçesinde iki adrese yapılan baskında 4 bin 250 litre sahte içki ele geçirildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde iki adrese yapılan baskında 4 bin 250 litre sahte içki ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uygun olmayan koşullarda yasadışı olarak üretilen kaçak içki ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyet esnasında Akbez ve Girne mahallelerinde bulunan C.K ve B.Y isimli şahısların evinde sahte içki imalatı yaparak satışa sunduğu bilgisi alındı.

Şahıslara ait ev eklentilerinde yapılan aramada jelikan bidonlar içerisinde 3 bin litre, damacanalar içerisinde bin 250 litre olmak üzere toplam 4 bin 250 litre sahte içki, üretim aşamasında kullanılan 1 adet ocak, 1 adet kazan ele geçirilirken, şüpheliler C.K ve B.Y. gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Necati İvgin - Güncel

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