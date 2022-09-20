Hatay gündem haberleri... İskenderun'da otomobilde 18 tabanca namlusu ele geçirildi Güncel Haberler Hatay haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 18 tabanca namlusu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 18 tabanca namlusu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine takip ettikleri aracı Cumhuriyet Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde 18 tabanca namlusu bulan polis, İ.D, H.D. ve İ.D'yi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Burak Milli İskenderun Hatay Güncel Haberler

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