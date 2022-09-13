Hatay gündem haberleri | Hatay'da Ahilik Haftası kutlandı Güncel Haberler Gelen Hatay haberine göre Hatay'da Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Hatay'da Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Teksöz, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Birlik yöneticileri, oda başkanları ve esnafın da katıldığı törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Teksöz ve beraberindekiler sonrasında Vali Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti. Güncel Kaynak: AA / Cem Genco Cumhuriyet Meydanı Ahilik Haftası Hatay Güncel Haberler

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