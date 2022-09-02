Hatay gündem haberi: Hatay'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı Güncel Haberler Edinilen Hatay gelişmesine göre Hatay'ın Altınözü ilçesinde vefat eden 92 yaşındaki Kore gazisi Cevdet Dönmez'in cenazesi toprağa verildi. Hatay'ın Altınözü ilçesinde vefat eden 92 yaşındaki Kore gazisi Cevdet Dönmez'in cenazesi toprağa verildi. Dönmez için Karsu Mahallesi'ndeki mezarlıkta tören düzenlendi. Törene, Kore gazisinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Altınözü Kaymakamı Cem Gümrükçü, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ile vatandaşlar katıldı. Cevdet Dönmez'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Karsu Mezarlığı'na defnedildi. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Gürkan Altınözü Hatay Kore Güncel Haberler

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