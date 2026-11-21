Hatay Dörtyol'da iki motosiklet çarpıştı, kazada 1 sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sabah saatlerinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 sürücü yaralandı. Ocaklı Mahallesi'ndeki Dörtyol-Erzin kara yolunda meydana gelen kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
HATAY'ın Dörtyol ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde ilçedeki Ocaklı Mahallesi Dörtyol- Erzin kara yolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolündeki motosiklet, aynı yönde ilerleyen motosiklete çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber: Sedat İSKENDEROĞLU-Kamera: DÖRTYOL(Hatay),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı