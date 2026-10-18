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Hatay Defne'de kontrolden çıkan pikap Asi Nehri'ne düştü, 2 kişi yaralandı

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Hatay'ın Defne ilçesinde Aşağıokçular Mahallesi'nde kontrolden çıkan pikap Asi Nehri'ne düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde nehre düşen pikaptaki 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pikap, Aşağıokçular Mahallesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak Asi Nehri'ne düştü.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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