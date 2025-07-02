Hatay'daki Yangında 322 Bina Hasar Gördü

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Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen orman yangınında 322 bina hasar aldı, 4'ü ağır hasarlı. Yangın kontrol altına alındı ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

1) HATAY'DAKİ YANGINDA, 4'Ü AĞIR, 322 BİNA HASAR GÖRDÜ

Hatay'da yanan alanlar havadan görüntülendi (3)

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Afet Hasarları Tespiti Daire Başkanı Tuğrul Sezdirmez, Hatay'da orman yangınının ardından hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Sezdirmez, "Hatay ilimizin Antakya ilçesinde 2 gün önce başlayan orman yangınları bugün itibarıyla kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğümüz ekipleri tarafından devam ediyor. Hasar tespit ekiplerimiz ilk günden itibaren sahadaydı 20 ekiple birlikte sahada yapılan çalışmalar dün itibarıyla son halini almaya başladı. Şu ana kadar yapılan 322 binada hasar tespiti mevcut. Bu binalardan 4 tanesinin ağır hasarlı, 23 tanede bağımsız birimin az hasarlı olarak tespiti gerçekleştirildi. 5 mahallemizde de çalışmalar yürütülüyor. Bugün akşam itibarıyla da hasar tespit çalışmalarını sonlandırmayı planlıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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