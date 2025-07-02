Hatay'daki Orman Yangınında İtfaiye Ekiplerinin Zorlu Mücadelesi

Hatay'da büyük oranda kontrol altına alınan orman yangınında, gece gündüz mücadele eden itfaiye ekipleri banklarda ve kaldırımda uyuyarak dinlendi.

Karaali Mahallesi'nde iki gün önce çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle çevreye yayılan orman yangınının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor

Büyük oranda kontrol altına alınan yangında ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Söndürme çalışmalarına Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.

Yangının tamamen kontrol altına alınması için gece gündüz demeden mücadele eden ekiplerin, zaman zaman yorgun düştüğü anlarda ise dinlenme alanları kaldırım ve banklar oluyor.

Bir itfaiye erinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde ekiplerin yorgun düşmesi dikkatleri çekiyor.

Görüntülerde gece gündüz sahada yer alan itfaiyecilerin, mola sırasında kaldırım taşlarında ve banklarda dinlenmesi yer alıyor.

2 bin 500 kişi öğrenci yurtlarına yerleştirilmişti

Karaali Mahallesi'nde iki gün önce ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle Oğlakören, Dikmece, Gülderen, Üçgedik ve Alahan mahallelerine de sıçramıştı.

Havadan 8 uçak ve 12 helikopter, karadan 1000'in üzerinde araç ve yaklaşık 2 bin 700 personelle müdahale edilen yangın nedeniyle 240 hane tedbiren boşaltılmış, 2 bin 500 kişi öğrenci yurtlarına yerleştirilmişti.