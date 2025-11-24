Haberler

Hatay'daki Karaçay Barajı'nın Doluluk Oranı Kuraklık Nedeniyle Yüzde 6,1'e Düştü

Hatay'daki Karaçay Barajı'nın Doluluk Oranı Kuraklık Nedeniyle Yüzde 6,1'e Düştü
Hatay'da içme suyu şebekelerini besleyen Karaçay Barajı'nın doluluk oranı, kuraklık nedeniyle yüzde 6,1 seviyesine geriledi. Barajın doluluk oranı, geçen yılın aynı döneminde yüzde 58 olarak kaydedilmişti. Ayrıca, Yayladağı Barajı'nın doluluk oranı da yüzde 12,4'e düştü.

Hatay'da içme suyu şebekelerini besleyen Karaçay Barajı'nın doluluk oranı kuraklık nedeniyle yüzde 6,1'e geriledi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu kaynağı olan 54 milyon metreküp kapasiteye sahip Karaçay Barajı'nda doluluk oranı, yüzde 6,1 olarak ölçüldü.

Suyu büyük oranda çekilen barajdaki doluluk geçen yıl kasımda yüzde 58 olarak kaydedilmişti.

Kentte içme suyunun yanı sıra tarımsal sulama için de kullanılan Yayladağı Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 12,4'e düştü.

Haberler.com
