Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Kaza yeri, çevredekilerin ihbarı ile sağlık ve jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Kaza, öğle saatlerinde Altınözü ilçesi Altınözü-Antakya kara yolu Enek mevkisinde meydana geldi. Trafikte ilerleyen, sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen 3 otomobil ile 1 kamyonet çarpıştı. Kazada araçlardaki 7 kişi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU - Kamera: HATAY,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel