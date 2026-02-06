Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İskenderun'da zeytinlik alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Akarca Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Toplumsal olaylara müdahale aracının (TOMA) da ekiplerin söndürme çalışmalarına destek vermesinin ardından yangın, kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel