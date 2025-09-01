Hatay'da Yeni Adli Yıl Resepsiyonu Düzenlendi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yeni adli yıl dolayısıyla düzenlenen resepsiyona yerel protokol üyeleri katıldı. Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Avcı, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yeni adli yılın başlaması dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.
Samandağ Adliyesi bahçesinde düzenlenen resepsiyona Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Avcı, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay ile ilçe protokolü katıldı.
Resepsiyonda konuşan Avcı, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel