İskenderun'da Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için dua edildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yatsı namazı sonrası, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için Alperen Ocakları üyeleri ve vatandaşlar tarafından dua edildi. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve Alperen Ocakları İl Başkanı Muhammet Bıkmış da programa katıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yatsı namazı sonrası, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için dua edildi.
Alperen Ocakları üyeleri ve bazı vatandaşlar, yatsı namazında Mehmet Kaptan Paşa Camisi'nde bir araya geldi.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından saf tutan vatandaşlar, namaz kıldı.
Namaz sonrasında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi.
Programa, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile Alperen Ocakları İl Başkanı Muhammet Bıkmış da katıldı.