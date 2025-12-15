Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 8 Suriyeli göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınözü-Antakya kara yolunda şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçtaki Suriye uyruklu 8 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, sürücüyü göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.