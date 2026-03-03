Haberler

Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda giren 8 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığıyla ilişkili 4 zanlı tutuklandı.

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 8 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Reyhanlı-Antakya kara yolunda iki aracı durdurdu.

Araçlardaki Suriye uyruklu 8 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar

MSB'nin paylaşımına bakın: Zamanlama da düşülen not da manidar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail ordusu, Tahran'da iki yer için tahliye emri verdi

İki yer için tahliye emri! Ölüm yağdıracaklar
Daha önce 40 istiyorlardı! Galatasaray, Barış Alper'in yeni bonservisini belirledi

Barış Alper için akla hayale sığmayacak bonservis bedeli
Savaş çıktı, rota Şırnak'a çevrildi! Erbil uçakları Şerafettin Elçi Havalimanı'na iniyor

Savaş çıktı, rota yeniden oluşturuldu! Uçaklar ülkemize iniyor
İsrail uçakları Mehrabad Havalimanı'nı harabeye çevirdi

İsrail uçakları havalimanını harabeye çevirdi
İsrail ordusu, Tahran'da iki yer için tahliye emri verdi

İki yer için tahliye emri! Ölüm yağdıracaklar
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti

İran halkına yıllardır Türkiye'de uygulanan sistemi vadetti
Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık

Hem sezonu kapattı hem de Dünya Kupası'nı kaçıracak