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Hatay'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

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Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 7 Suriye uyruklu, polis ekiplerince durdurulan bir tırda yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen sürücü tutuklanırken, Suriyeliler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 7 Suriye uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen taşındığı tespit edilen tırı Dörtyol-Erzin kara yolunda durdurdu.

Aracın sürücüsü ile dorsedeki 7 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Suriye uyruklular ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
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