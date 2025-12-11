Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Haberler

Hatay'da yapılan operasyonda, yasa dışı yollarla yurda giren 8 Suriyeli göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 8 Suriyeli yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı-Antakya kara yolunda şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçtaki Suriye uyruklu 8 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, sürücüyü göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

