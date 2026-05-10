Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 8 Suriye uyruklu yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta bulunan göçmenler ve kaçakçılıkla suçlanan 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri aracın sürücüsünü Reyhanlı-Antakya kara yolunda durdurdu.

Araçtaki 8 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Ekipler, trafikten men ettikleri aracın sürücüsüne 100 bin lira ceza uyguladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yakalanan 8 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
